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В Курской области водитель без прав врезался в гараж. Погибла 15-летняя девушка

ДТП произошло в поселке Теткино Глушковского района

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В Курской области водитель без прав врезался в гараж. Погибла 15-летняя девушка. ДТП произошло 29 октября в третьем часу ночи в поселке Теткино Глушковского района на улице Ленина рядом с домом №226. 

Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель, не имея права управления, ехал на автомобиле «Опель Астра», не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где врезался в гараж жилого дома. В результате водитель и его 18-летний пассажир получили травмы, а девушка-пассажир 15-лет скончалась на месте.  

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего,  будет дана правовая оценка участникам ДТП, отметили в Госавтоинспекции.
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