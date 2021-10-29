ДТП произошло в поселке Теткино Глушковского района

В Курской области водитель без прав врезался в гараж. Погибла 15-летняя девушка. ДТП произошло 29 октября в третьем часу ночи в поселке Теткино Глушковского района на улице Ленина рядом с домом №226.





Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель, не имея права управления, ехал на автомобиле «Опель Астра», не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где врезался в гараж жилого дома. В результате водитель и его 18-летний пассажир получили травмы, а девушка-пассажир 15-лет скончалась на месте.





Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка участникам ДТП, отметили в Госавтоинспекции.