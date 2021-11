АУДИОСАЛОН 08.11.2021

Альбом выпуска: Whitesnake — Whitesnake (1987)

Год релиза: 1989

Лейбл: Балкантон (BTA 12336)



В этом выпуске:

• Можно ли записать успешный альбом с почти развалившейся группой

• Что матёрый хард-рокер может предложить юным фанатам глэм-метала

• Почему вокалистам стоит вовремя обращаться к отоларингологу

...и многое другое



Сторона 1

01 Still of the Night

02 Bad Boys

03 Give Me All Your Love

04 Looking for Love

05 Here I Go Again (USA Remix)

Сторона 2

06 Crying in the Rain

07 Is This Love

08 Straight for the Heart

09 Don't Turn Away

10 Children of the Night

Бонус-трек

11 You're Gonna Break My Heart Again