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Пьяный курянин угнал машину подруги и опрокинулся в котлован

Пока хозяйка машины пошла оплачивать топливо на заправке, пассажир угнал авто
Пьяный курянин угнал машину подруги и опрокинулся в котлован

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Сотрудники Железногорского отдела ГИБДД во время рейда обнаружили в котловане перевернутый автомобиль с человеком в салоне. Оказалось, что мужчина, допустивший ДТП, собственником машины не является и не имеет водительских прав.

Полицейские выяснили, что накануне вечером 25-летний виновник аварии отдыхал в компании друга. Дома распивать спиртные напитки им показалось скучным, поэтому местом для отдыха выбрали автомобиль знакомой девушки.

Молодые люди попросили хозяйку машины, которая не выпивала, покатать их по ночному городу. Во время поездки заехали на ближайшую заправку за бензином. Девушка оставила ключи в замке зажигания и вместе со своим молодым человеком отправилась оплачивать топливо. В этот момент у пассажира появилось желание прокатиться в одиночестве. Он пересел на водительское сидение, завел автомобиль и скрылся, оставив друзей на заправке. Отъехав совсем недалеко, угонщик не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинул автомобиль на крышу. Выбраться из салона пытаться не стал и заснул. Утром его разбудили инспекторы.

К моменту поступления заявления об угоне от владелицы машины, сотрудники полиции уже выяснили все обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого. В отношении него за неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.


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