АУДИОСАЛОН 06.12.2021

Альбом выпуска: John Lennon — Imagine (1971)

Год релиза: 1990

Лейбл: Балкантон (BTA 12502)



В этом выпуске:

• Как донести политический посыл своих песен до максимально широкой аудитории

• Почему Полу Маккартни не стоило задевать обиженного на него Джона Леннона

• Что на самом деле хотел сказать Леннон в песне Imagine и почему его неправильно поняли

...и многое другое



Сторона 1

01 Imagine

02 Crippled Inside

03 Jealous Guy

04 It's So Hard

05 I Don't Want to Be a Soldier Mama

Сторона 2

06 Gimme Some Truth

07 Oh My Love

08 How Do You Sleep?

09 How?

10 Oh, Yoko!

Бонус-трек

11 Power to the People

12 Happy Xmas (War Is Over)