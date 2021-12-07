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Лента новостей / Происшествия

В Курской области иномарка столкнулась с ГАЗелью, опрокинулась в кювет и загорелась

Авария произошла в Тимском районе на трассе «Курск-Воронеж-Борисоглебск» 

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Ночью 6 декабря в Тимском районе Курской области на 74 км трассы «Курск-Воронеж-Борисоглебск» «Форд Фокус» опрокинулся в кювет и загорелся. Авария произошла примерно в пять минут пополуночи. 

По информации ГИБДД, 31-летний водитель иномарки ехал со стороны Воронежа в направлении Курска и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 40-летний шофер. После столкновения легковушка съехала в кювет, где опрокинулась и загорелась. 

В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами.
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