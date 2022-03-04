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Жительница Курской области перевела интернет-экстрасенсу почти 300 тысяч рублей

Гадалка запугала женщину наложенными проклятиями

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В Железногорске женщина перевела виртуальной гадалке  288 тысяч рублей. Та обещала снять порчу и поставить защиту на 7 поколений семьи, чтобы даровать удачу во всех делах и материальное благополучие.

Ясновидящую жительница Курской области нашла в Интернете и связалась с ней по переписке. Гадалка сразу же заявила, что на женщине и ее родственниках наложен тяжелый заговор, влияющий на все сферы жизни. Если его не убрать, дальше позитивных событий не случится. За всю работу «целительница» просила 133 тысячи рублей. Когда клиентка сообщила, что такими деньгами не располагает, то оказалось достаточно 13-ти тысяч рублей, а остальную сумму было предложено оплатить в течение двух лет. 

Первые же ритуальные действия не принесли результата, а только подтвердили самые страшные опасения, поэтому стоимость услуг увеличилась. На этот раз гадалка убедила, что видит, как деньги клиентки «находятся под запретом», а затем заявила, что высшие силы говорят о кредитной карте, с которой и можно взять сумму для оплаты работы целительницы.

Во время следующей беседы аферистка сообщила страшную информацию – во время обряда у нее перестали зажигаться свечи, это означало, что рассрочка выплаты отменялась, а сумма взносов увеличилась. Перечислять их надо было немедленно, иначе ситуация ухудшится. 

В результате запуганная женщина перевела экстрасенсу 288 тысяч рублей, после чего та перестала отвечать на ее сообщения и забанила.

Теперь во всех обстоятельствах этой «магической» аферы предстоит разобраться стражам правопорядка. Возбуждено уголовное дело.
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