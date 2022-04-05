  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В России

Ушёл из жизни лидер ЛДПР

После продолжительной болезни на 76-м году жизни умер Владимир Жириновский.


Ушёл из жизни лидер ЛДПР

Читайте также

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он возглавлял Либерально-демократическую партию России на протяжении нескольких десятилетий. В ЛДПР также подтвердили неутешительную новость. 

Владимир Жириновский и его сторонники долго и плодотворно сотрудничали с радио "Курс". Лидер либерал-демократов часто озвучивал мнение партии в нашем эфире. Без сомнения, Владимир Жириновский запомнится россиянам не только как один из самых известных и значительных политиков в новейшей истории, но и как необычный, разносторонний и творческий человек. За свою жизнь он участвовал в театральных постановках, выпустил несколько музыкальных альбомов и становился героем многочисленных телепрограмм. 

Фото: duma.gov.ru
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Изменился порядок сноса зеленых насаждений в Курске

Дачные перевозки стартуют с 16 апреля

Пособия начнут платить с первого мая

В Курске запланировали реконструкцию мемориала

Наказан собственник пруда у села Ноздрачево

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске