Ушёл из жизни лидер ЛДПР

После продолжительной болезни на 76-м году жизни умер Владимир Жириновский.







Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он возглавлял Либерально-демократическую партию России на протяжении нескольких десятилетий. В ЛДПР также подтвердили неутешительную новость.Владимир Жириновский и его сторонники долго и плодотворно сотрудничали с радио "Курс". Лидер либерал-демократов часто озвучивал мнение партии в нашем эфире. Без сомнения, Владимир Жириновский запомнится россиянам не только как один из самых известных и значительных политиков в новейшей истории, но и как необычный, разносторонний и творческий человек. За свою жизнь он участвовал в театральных постановках, выпустил несколько музыкальных альбомов и становился героем многочисленных телепрограмм.Фото: duma.gov.ru