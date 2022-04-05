Ушёл из жизни лидер ЛДПР
После продолжительной болезни на 76-м году жизни умер Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский и его сторонники долго и плодотворно сотрудничали с радио "Курс". Лидер либерал-демократов часто озвучивал мнение партии в нашем эфире. Без сомнения, Владимир Жириновский запомнится россиянам не только как один из самых известных и значительных политиков в новейшей истории, но и как необычный, разносторонний и творческий человек. За свою жизнь он участвовал в театральных постановках, выпустил несколько музыкальных альбомов и становился героем многочисленных телепрограмм.
Фото: duma.gov.ru