Курские спортивные школы получат статус образовательных организаций,а тренеры станут педагогическими работниками.

В комитете образования Курска, что при этом ведомственную принадлежность спортшколы не поменяют.На базе школ и организаций дополнительного образования города реализуется более 250 дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности. Школьные спортивные клубы функционируют на базе 54 общеобразовательных организаций областного центра. Кроме того, в 2024 году планируется завершить создание школьных спортивных клубов во всех муниципальных общеобразовательных организациях.Все спортивные учреждения получат статус образовательных организаций. Будет произведен перерасчёт ставок и урегулирован вопрос по отпускам сотрудников спортивных школ с тем, чтобы не ухудшить условия и уровень доходов тренеров.