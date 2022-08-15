  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Спортивные школы получат статус образовательных организаций

Курские спортивные школы получат статус образовательных организаций,а тренеры станут педагогическими работниками.

Читайте также

В комитете образования Курска, что при этом ведомственную принадлежность спортшколы не поменяют.

На базе школ и организаций дополнительного образования города реализуется более 250 дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности. Школьные спортивные клубы функционируют на базе 54 общеобразовательных организаций областного центра. Кроме того, в 2024 году планируется завершить создание школьных спортивных клубов во всех муниципальных общеобразовательных организациях.

Все спортивные учреждения получат статус образовательных организаций. Будет произведен перерасчёт ставок и урегулирован вопрос по отпускам сотрудников спортивных школ с тем, чтобы не ухудшить условия и уровень доходов тренеров.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске планируется благоустройство улицы Ленина

Проект «Цифровые профессии» дает курянам возможность получить IT-специальности

Начат ремонту дороги от улицы Карла Маркса до улицы Фестивальной

Объявлено голосование за лучшую песню о Курске

В Курске борються с незаконной торговлей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске