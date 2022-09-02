Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:16 Ограничение движения С сегодняшнего дня до 23:00 26 сентября будет установлено временное прекращение движения транспортных средств на участке ул. Никитская от пересечения с ул. Карла Маркса до дома № 8 по ул. Никитская. Читайте также Временно перекроют участок дублёра улицы Энгельса В Курске временно перекроют 8 участков дорог Причина — проведение филиалом ПАО «Квадра» — «Курская генерация» неотложных ремонтных работ участка магистральной тепловой сети. +0 -0