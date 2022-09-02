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Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

С сегодняшнего дня до 23:00 26 сентября будет установлено временное прекращение движения транспортных средств на участке ул. Никитская от пересечения с ул. Карла Маркса до дома № 8 по ул. Никитская.

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