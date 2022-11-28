  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На совещании обсудили вопросы транспортной реформы

Вопросы проведения транспортной реформы обсудили на совещании, которое провел губернатор Курской области Роман Старовойт.

Читайте также

Уже с 1 января 2023 года обновится подвижной состав, будет запущена новая маршрутная сеть, а все маршруты переведут на регулируемый тариф.

Сейчас на заводе «VOLGABUS» готовится к поставке в Курск первая партия из 50 современных низкопольных автобусов, соответствующих всем необходимым требованиям. Также готовится подписание соглашения на поставку 15 троллейбусов, которые прибудут уже в первом полугодии 2023 года.

Ведется работа по запуску карты жителя Курской области. С октября по настоящий момент зарегистрировано более 1200 человек. Эта карта позволит курянам пользоваться льготами не только при использовании общественного транспорта, но и при оплате товаров и услуг в торговых сетях региона.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске до конца года модернизируют светофоры

Водители курского филиала НТА будут работать в униформе

В Курскую область прибудут Вооружённые силы России для укрепления теробороны

Курск и районы области не будут украшать новой новогодней атрибутикой

Опубликован список предприятий перепрофилированных для нужд армии

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске