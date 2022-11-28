На совещании обсудили вопросы транспортной реформы

Вопросы проведения транспортной реформы обсудили на совещании, которое провел губернатор Курской области Роман Старовойт.

Уже с 1 января 2023 года обновится подвижной состав, будет запущена новая маршрутная сеть, а все маршруты переведут на регулируемый тариф.Сейчас на заводе «VOLGABUS» готовится к поставке в Курск первая партия из 50 современных низкопольных автобусов, соответствующих всем необходимым требованиям. Также готовится подписание соглашения на поставку 15 троллейбусов, которые прибудут уже в первом полугодии 2023 года.Ведется работа по запуску карты жителя Курской области. С октября по настоящий момент зарегистрировано более 1200 человек. Эта карта позволит курянам пользоваться льготами не только при использовании общественного транспорта, но и при оплате товаров и услуг в торговых сетях региона.