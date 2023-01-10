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Сегодня, 16:21
ДЕПАРТАМЕНТ СНОВ 10.01.2023
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В Курской области в Крещенскую ночь будет организована работа 47 мест купаний
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