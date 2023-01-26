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Курян приглашают на мультимедийную выставку

Музей Победы приглашает курян на онлайн-программу, посвященную 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве.

 
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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2 февраля интернет-пользователей на сайте музея (https://vk.cc/cl46R8) ждут новая мультимедийная выставка, виртуальная экскурсия, кинопоказ, а также спецпроект ТАСС.

В экспозиции выставки представлено около 200 оцифрованных документов, фотографий, плакатов, картин и фронтовых зарисовок. Эти материалы рассказывают не только о ходе Сталинградской битвы — оборонительном периоде, операциях «Уран» и «Кольцо», но и о участниках сражения из союзных государств.

Во время онлайн-экскурсии «Освобождение Сталинграда» интернет-посетители «побывают» в диорамном комплексе Музея Победы. В интерьере диорамы о Сталинградской битве гид расскажет о самом полотне и об истории сражения, самого длительного в годы Великой Отечественной войны, продолжавшегося 200 дней.


 
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