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Стартовало голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства

Поликлиника №6 принимает пациентов в плановом режиме

С 15 по 29 марта в Курской области пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В Курской области введут новое оповещение

В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»