В Курсе произошло ДТП с участием автобуса общественного транспорта

По предварительной информации, у автобуса ЛИАЗ-5262 2011 года выпуска, который работает на маршруте №71, отказали тормоза при спуске по улице Дзержинского. Водитель попытался осуществить экстренное торможение, но это не удалось. При движении автобус совершил наезд на личный автотранспорт и находящийся на дороге автобус Volgabus.



Оперативные службы сразу же прибыли на место, возникшее возгорание уже ликвидировано. К счастью, обошлось без жертв, однако в результате аварии есть несколько пострадавших, с ними работают медики. На данный момент дополнительная информация уточняется.