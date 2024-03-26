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В Курсе произошло ДТП с участием автобуса общественного транспорта

Как сообщили в региональном Минтрансе, сегодня в районе 11:30 произошло ДТП с участием автобуса общественного транспорта.

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По предварительной информации, у автобуса ЛИАЗ-5262 2011 года выпуска, который работает на маршруте №71, отказали тормоза при спуске по улице Дзержинского. Водитель попытался осуществить экстренное торможение, но это не удалось. При движении автобус совершил наезд на личный автотранспорт и находящийся на дороге автобус Volgabus.

  Оперативные службы сразу же прибыли на место, возникшее возгорание уже ликвидировано. К счастью, обошлось без жертв, однако в результате аварии есть несколько пострадавших, с ними работают медики. На данный момент дополнительная информация уточняется.

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