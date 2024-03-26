В Курске реализуется соглашение по реконструкции наземного электротранспорта

В рамках проекта на особо охраняемой«Парк имени С.Н. Перекальского» ведутся работы по установке опор контактной сети и остановочного павильона.

После их окончания подрядная организация ОООустранит выявленные повреждения объектов благоустройства парка, восстановит зеленые насаждения и газон.Также в рамках гарантийных обязательств будет проведена замена саженцев самшита, который не прижился в зимний период из-за обработки дорог антигололедными реагентами, на кизильник.