«Мовиста Регионы Курск» устранит выявленные повреждения объектов благоустройства парка, восстановит зеленые насаждения и газон.После их окончания подрядная организация ООО
Также в рамках гарантийных обязательств будет проведена замена саженцев самшита, который не прижился в зимний период из-за обработки дорог антигололедными реагентами, на кизильник.
В Курске реализуется соглашение по реконструкции наземного электротранспорта
В рамках проекта на особо охраняемой природной территории «Парк имени С.Н. Перекальского» ведутся работы по установке опор контактной сети и остановочного павильона.