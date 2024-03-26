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Лента новостей / В регионе

В Курске реализуется соглашение по реконструкции наземного электротранспорта

 В рамках проекта на особо охраняемой природной территории «Парк имени С.Н. Перекальского» ведутся работы по установке опор контактной сети и остановочного павильона.


 

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