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В Курский район прибудет поезд здоровья

Первых пациентов врачи будут принимать с 9 по 12 апреля в Курском районе.
Фото из ВК Контакт Курская область

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За 2024 год передвижная поликлиника посетит 23 муниципальных образования.

 В 2023 году врачи посетили 71 населенный пункт 13 районов области. Осмотрено более 4 тысяч человек. На счету выездной поликлиники свыше 6 тысяч посещений специалистов по 10 профилям оказания медицинской помощи.

 График выездов Поезда здоровья размещен на сайте областной больницы в разделе «Пациентам» https://clck.ru/39fbWH. Там же будут указаны и адреса площадок в населенных пунктах, куда приедет передвижная поликлиника. Предварительная запись проводится в центральных районных больницах. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

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