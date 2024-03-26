В Курский район прибудет поезд здоровья
Первых пациентов врачи будут принимать с 9 по 12 апреля в Курском районе.
Фото из ВК Контакт Курская область
В 2023 году врачи посетили 71 населенный пункт 13 районов области. Осмотрено более 4 тысяч человек. На счету выездной поликлиники свыше 6 тысяч посещений специалистов по 10 профилям оказания медицинской помощи.
График выездов Поезда здоровья размещен на сайте областной больницы в разделе «Пациентам» https://clck.ru/39fbWH. Там же будут указаны и адреса площадок в населенных пунктах, куда приедет передвижная поликлиника. Предварительная запись проводится в центральных районных больницах. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.