В Курской области с 25 до 28 марта проводится профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!».

Целями мероприятия является пресечение нарушений ПДД всеми участниками движения, а также снижение тяжести последствий от ДТП, связанных с наездом на пешеходов.





Госавтоинспекторы напоминают:при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части в темное время суток или в условиях плохой видимости, пешеходам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы, которые должны быть хорошо видимы водителями. Особенно это касается несовершеннолетних.