Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области с 25 до 28 марта проводится профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!».

Целями мероприятия является пресечение нарушений ПДД всеми участниками движения, а также снижение тяжести последствий от ДТП, связанных с наездом на пешеходов.

 
Фото ВК Контакт Город Курск

Читайте также

Госавтоинспекторы напоминают:

при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части в темное время суток или в условиях плохой видимости, пешеходам рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы, которые должны быть хорошо видимы водителями. Особенно это касается несовершеннолетних.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курский район прибудет поезд здоровья

Ученые фиксируют магнитную бурю

Ученые фиксируют магнитную бурю

Старт приемной кампании в первый класс состоится не позднее 1 апреля

В Курсе пройдет Ярмарка вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан