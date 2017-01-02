В 2016 году курские спортсмены завоевали 524 медали





Вчера, 08:13В СКК чествовали наших спортсменов, добившихся успехов в 2016 году. Так, за минувшие 12 месяцев куряне завоевали 524 медали, из них: 166 - золотых, 159 - серебряных и 199 - бронзовых. По словам председателя регионального комитета по физкультуре и спорту Александра Марковчина, безусловно, самой запоминающейся победой 2016-ого стало триумфальное выступление курской фехтовальщицы Инны Дериглазовой на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.