поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В Курске на водителей такси и маршруток во время рейда составили 50 протоколов

Вчера, 15:36
В Курске на водителей такси и маршруток во время рейда составили 50 протоколов
Инспекторы ГИБДД устроили проверку водителей такси и автобусов на Привокзальной площади Курска. К счастью, в этот раз не выявили ни одного шофера, управляющего транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако нарушения водителями такой категории все же были допущены. Сотрудники Госавтоинспекуции проверили более 60 водителей такси и 20 водителей маршруток. По результатам рейда выявлено 50 административных правонарушений, составлены протоколы. В частности, у двоих не было документов на осуществление пассажирских перевозок, предусмотренных ПДД. 7 водителей управляли технически неисправными автомобилями, еще 11 не пристегивались ремнями безопасности. На 2 автомобилях был нечитаемый госномер, 14 водителей привлечены к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, еще пять-за нарушение ПДД.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама