В Курске на водителей такси и маршруток во время рейда составили 50 протоколов

Инспекторы ГИБДД устроили проверку водителей такси и автобусов на Привокзальной площади Курска. К счастью, в этот раз не выявили ни одного шофера, управляющего транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако нарушения водителями такой категории все же были допущены. Сотрудники Госавтоинспекуции проверили более 60 водителей такси и 20 водителей маршруток. По результатам рейда выявлено 50 административных правонарушений, составлены протоколы. В частности, у двоих не было документов на осуществление пассажирских перевозок, предусмотренных ПДД. 7 водителей управляли технически неисправными автомобилями, еще 11 не пристегивались ремнями безопасности. На 2 автомобилях был нечитаемый госномер, 14 водителей привлечены к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, еще пять-за нарушение ПДД.





Вчера, 15:36