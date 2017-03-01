В Железногорске аферистка под видом соцработника украла у пенсионерки около 100 тысяч рублей

В полицию обратилась 79-летняя жительница Железногорска: неизвестная женщина похитила у нее около 100 тысяч рублей. В квартиру злоумышленница проникла по классической у мошенников схеме, представившись социальным работником. Пожилая женщина, доверившись аферистке, показала хранившиеся дома деньги. Когда псевдосоцработник ушла, пенсионерка обнаружила, что лишилась своих сбережений. Воровку разыскивает полиция.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 35-40 лет, рост 165 см, плотного телосложения, черные волосы, собранные в хвост. Была одета в розовую куртку ниже бедра и черные брюки.

Если Вам известны какие-либо подробности произошедшего или личность злоумышленницы, сообщите об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102 круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют пенсионерам никогда не впускать в жилище незнакомцев, какой бы предлог для этого незваные гости не использовали.