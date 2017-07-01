По соседству с Курской областью обнаружена сибирская язва

В Сумской области Украины выявили случаи заболевания животных сибирской язвой, поэтому сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям усилили контроль за продукцией, подконтрольной государственному ветеринарному надзору, ввозимой через пункты пропуска, как грузовым транспортом, так в ручной клади и багаже физических лиц.

В частности, при проведении ветеринарного контроля в отношении грузовых партий товаров особое внимание уделяется региону происхождения продукции. 6 июля вернули на Украину партию пуха весом более 19 тонн. Продукцию развернули домой из-за несоответствия маркировки груза предъявленным документам.

При осуществлении контроля в отношении продукции, возимой физическими лицами в ручной клади и багаже, в период с 6 по 16 июля задержано и возвращено 11 партий ручной клади – более 56 кг (в том числе 41,32 кг мяса и мясной продукции (сало свиное, мясо птицы, мясо говядины), 15 меда, 50 штук куриных яиц).

Сотрудниками Управления проведено три рейда по местам несанкционированной торговли в приграничной зоне Курской области, в ходе которых установлены несколько нарушений оборота продукции, подконтрольной госветнадзору, при этом продукции украинского происхождения не выявлено.



