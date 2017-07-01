В Курске, расширяя дорогу на улице 50 лет Октября, украли 1,5 миллиона бюджетных рублей

В Курске, расширяя улицу 50 лет Октября, украли 1,5 миллиона рублей. Хищение бюджетных денег раскрыла прокурорская проверка. Напомним, масштабная реконструкция почти километрового участка дороги проводилась три года назад. На эти цели ушло порядка 200 миллионов рублей. Львиная доля средств была направлена на расселение курян, дома которых пошли под снос. Тогда жильцы неохотно покидали частный сектор, даже писали жалобы в арбитражный суд. И всё же им пришлось переселиться в 17-этажные новостройки. Дома снесли, дорогу расширили, однако покрытие постепенно начало разрушаться. Как выяснила прокурорская проверка, в процессе работ необходимые стройматериалы подменили более дешевыми, а соответственно, менее качественными. Контракт был заключен между городским департаментом строительства и компанией «Курскспецдорстрой». Возбуждено уголовное дело. Все его обстоятельства сейчас устанавливает следствие, которое, возможно, раскроет факты хищения и по другим контрактам. Сегодня, 07:56 К списку новостей