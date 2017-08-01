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Курские спасатели отработают ликвидацию ЧС

Сегодня, 11:34
Курские спасатели отработают ликвидацию ЧС
Сегодня в Курске отработают ликвидацию чрезвычайной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Тренировка пройдет на проспекте Дружбы.  К ней будут привлечены порядка 80 человек и более 20 единиц техники. Спасатели и специалисты вышеперечисленных структур отработают такие элементы, как оповещение населения, выдача генераторов для социальных объектов и тепловых пушек для жителей многоквартирных домов, развертывание подвижного пункта управление, организация видеосвязи с места условного происшествия и ряд других мероприятий. В связи с большим количеством техники и личного состава, привлекаемым к учениям, региональное МЧС просит курян соблюдать спокойствие: происшествие отрабатывается «условно». На жизнедеятельность населения тренировка не повлияет.

 

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