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Трагедию на Михайловском ГОКе расследуют сотрудники соцстраха

Сегодня, 12:24
Трагедию на Михайловском ГОКе расследуют сотрудники соцстраха
Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования в составе комиссии расследуют второй за эту осень несчастный случай на производстве со смертельным исходом. ЧП произошло 22 октября на территории Михайловского горно-обогатительного комбината. Ранее мы рассказывали: в ночную смену ковш карьерного экскаватора зацепил подготовленный к разгрузке железнодорожный вагон. Горная масса, высыпавшаяся из опрокинутого вагона, обрушилась на помощника машиниста грузового состава. Подоспевшие рабочие бросились разбирать завал, но спасти пострадавшего им не удалось. Если случай признают страховым, соцстрах выплатит семье погибшего 1 млн рублей.

 

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