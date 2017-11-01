На ПЛК неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся

9 ноября около 13 часов в Курске неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Как уточнили в ГИБДД, возле дома №59 по ПЛК неустановленный водитель, управляя неустановленным ТС, двигаясь со стороны Льговского поворота в сторону Лесной, допустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую пенсионерку с ранением доставили в 4-ю городскую больницу. Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

Добавим, это не единственная авария с участием пешеходов, произошедшая 9 ноября на курских дорогах. Ранее мы уже рассказывали о ДТП в деревне Татаренково Курского района, в котором погибла девочка. Помимо этого, около 11 часов в поселке Солнцево "Нива", двигаясь задним ходом, сбила пенсионерку. Ее госпитализировали. Около 17 часов еще одна авария на ПЛК. Водитель «Ауди А4» наехал на 58-летнего мужчину на "зебре". В результате ДТП пешеход с ранением был госпитализирован в ГКБ № 4 г.Курска.



