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На Северо-Западе Курска открыли новый сквер

Сегодня, 17:09
На Северо-Западе Курска открыли новый сквер
Сегодня в Курске открыли новый сквер на пересечении Студенческой и Хрущева. На месте, где раньше были овраг и болото, появилась облагороженная территория с игровой площадкой. Проделанную работу оценили руководители города и местные жители. Овраг засыпан грунтом, уложены дорожки, проведено освещение, посажены деревья, установлены лавочки. На благоустройство сквера ушло  около 11 млн. рублей, 5 из которых  поступили по федеральной программе. В мэрии уже составляют список мест, которые благоустроят в следующем году. Это парк Солянка, пешеходная зона по улице Сонина вокруг  памятного знака, установленного в честь 700-летия обретения иконы Божией Матери «Знамение», скверы у фонтана на улицах Вишневая и Мыльникова, начнутся работы в парке КЗТЗ. Кроме того, продолжится реконструкция парка имени Дзержинского.

 

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