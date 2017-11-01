На Северо-Западе Курска открыли новый сквер

Сегодня в Курске открыли новый сквер на пересечении Студенческой и Хрущева. На месте, где раньше были овраг и болото, появилась облагороженная территория с игровой площадкой. Проделанную работу оценили руководители города и местные жители. Овраг засыпан грунтом, уложены дорожки, проведено освещение, посажены деревья, установлены лавочки. На благоустройство сквера ушло около 11 млн. рублей, 5 из которых поступили по федеральной программе. В мэрии уже составляют список мест, которые благоустроят в следующем году. Это парк Солянка, пешеходная зона по улице Сонина вокруг памятного знака, установленного в честь 700-летия обретения иконы Божией Матери «Знамение», скверы у фонтана на улицах Вишневая и Мыльникова, начнутся работы в парке КЗТЗ. Кроме того, продолжится реконструкция парка имени Дзержинского.