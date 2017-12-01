В курский Роспотребнадзор поступили десятки жалоб на таксистов

В курском Роспотребнадзоре завершила работу «горячая линия» для потребителей транспортных услуг. В ведомство поступило 51 обращение. Больше всего куряне жаловались на приезд такси с опозданием, на эту категорию приходится 20% обращений. По 18% нареканий у населения вызвали порядок провоза багажа и выбор маршрута. 11% обращений касались грубости водителей. Если по поводу возмущения пассажиров относительно позднего приезда машин или выбора маршрута таксистами еще можно спорить, то с хамством специалисты Роспотребнадзора церемониться не советуют. С жалобами на некорректное поведение таксистов рекомендовали обращаться в суд с требованием о компенсации морального вреда. Для этого нужно запомнить как минимум госномер машины, водитель которой нахамил.