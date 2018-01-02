Пенфонд принимает заявления на ежемесячные выплаты из маткапитала

Учреждения Пенсионного фонда России производят приём заявлений от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается нуждающимся семьям, в случае если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, то есть мама может подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление ежемесячной выплаты.

Обязательные условия для назначения ежемесячной выплаты – наличие гражданства РФ как у рожденного (усыновленного) ребенка, так и у получателя выплаты, а также постоянное проживание на территории РФ получателя выплаты.

Право на ежемесячную выплату за счёт средств материнского капитала имеет семья, в которой размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской Федерации за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Так, в Курской области в 2018 году будет иметь право на ежемесячную выплату семья, в которой доход на каждого её члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 14 587,5 руб. в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме: зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами независимо от источника.

В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. Не включаются в состав семьи: лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, лица, лишенные родительских прав, и лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Учреждения ПФР могут запрашивать в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам, документы (копии документов, сведения), если они находятся в распоряжении этих органов, организаций и не были представлены гражданином по собственной инициативе.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время до истечения полутора лет со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). Если обратиться не позднее шести месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня подачи заявления о её назначении.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать по месту жительства в клиентской службе учреждения Пенсионного фонда или через Многофункциональный центр (МФЦ). При этом территориальный орган ПФР или МФЦ выдаёт расписку о приёме заявления. Одновременно родители смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Заявление о назначении выплаты и документы могут быть направлены посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка назначается в месячный срок с даты приёма (регистрации) заявления о назначении выплаты. Выплата осуществляется через кредитные организации, указанные в заявлении о назначении выплат, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) заявления о назначении выплат с документами.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за 2 квартал предшествующего года. Если семья, проживающая в Курской области, обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за 2 квартал 2017 года – 8 993 руб.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на её назначение, а также предоставить все необходимые для назначения документы.

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается: при достижении ребенком возраста полутора лет; в случае переезда получателя выплаты на постоянное место жительства в другой субъект РФ; в случае отказа от получения выплаты; в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на выплату; в случае смерти гражданина, получающего указанную выплату, объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим, а также в случае лишения его родительских прав; в случае использования средств материнского капитала в полном объёме.

Обращаем внимание, что размер материнского капитала ежемесячно будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

В случае если фактический остаток средств материнского капитала меньше размера ежемесячной выплаты, то данная выплата осуществляется в размере фактического остатка средств материнского капитала на текущий месяц.

С перечнем документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» в блоке «Актуальная информация» (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/4008).

Для сведения. Прожиточные минимумы и доходы семьи в Курской области:

• прожиточный минимум за 2 квартал 2017 года для трудоспособного гражданина - 9 725 руб.

• доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 14 587,5 руб.

• доход семьи из 4 человек в 2017 году (родители и два несовершеннолетних ребенка) - 58 350 руб.

• доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама и два несовершеннолетних ребенка) - 43 763 руб.

• размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный минимум для детей за 2 квартал 2017 года) - 8 993 руб.



