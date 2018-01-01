поиск по сайту
 

Автомобилистов призывают в непогоду быть внимательнее

Вчера, 14:04
Автомобилистов призывают в непогоду быть внимательнее
В связи с резким ухудшением погодных условий сотрудники курской Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы. Посты и наряды ДПС максимально приближены к местам скопления граждан и к нерегулируемым пешеходным переходам. Инспекторы по громковорящей связи напоминают участникам дорожного движения о мерах личной безопасности и необходимости соблюдения ПДД. Водителям рекомендуют сбавлять скорость и быть внимательными. Пешеходам же советуют перед тем, как начать переходить дорогу, убедиться, что транспорт успел остановиться, и только тогда начинать движение.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама