Автомобилистов призывают в непогоду быть внимательнее

В связи с резким ухудшением погодных условий сотрудники курской Госавтоинспекции переведены на усиленный режим несения службы. Посты и наряды ДПС максимально приближены к местам скопления граждан и к нерегулируемым пешеходным переходам. Инспекторы по громковорящей связи напоминают участникам дорожного движения о мерах личной безопасности и необходимости соблюдения ПДД. Водителям рекомендуют сбавлять скорость и быть внимательными. Пешеходам же советуют перед тем, как начать переходить дорогу, убедиться, что транспорт успел остановиться, и только тогда начинать движение.