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Более 20 тысяч курян сменили свой избирательный участок

Сегодня, 11:45
Более 20 тысяч курян сменили свой избирательный участок
В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента России. В Курской области для голосования с 8 утра до 8 вечера будут открыты 1163 избирательных участка. Сегодня завершается прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения. Правом сменить избирательный участок воспользовались свыше 20 тысяч жителей Курской области. 
Если же гражданам необходимо срочно уехать со своего места жительства накануне дня голосования,  а  подать заявление и «прикрепиться» к удобному избирательному участку они не успели, им следует обратиться с паспортом в свою участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Там помогут подать специальное заявление о голосовании по месту нахождения, то есть на том избирательном участке, где ему будет удобно проголосовать 18 марта.  Спецзаявления принимаются с 13 марта до 14.00 часов 17 марта и только в той участковой избирательной комиссии, где избиратель включен в список избирателей по месту своей регистрации. 
Оформленное спецзаявление, запакованное для сохранности в конверт, остается у избирателя до дня голосования. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку). 
В день голосования гражданин предъявляет участковой комиссии паспорт и спецзаявление. Избиратель со специальным заявлением включается в список дополнительно, его заявление изымается, отрывная часть марки вклеивается в список, и избиратель получает возможность голосовать. 

 

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