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В Железногорске чиновник купил квартиру не по средствам

Сегодня, 08:06
В Железногорске чиновник купил квартиру не по средствам
В Железногорске выясняют, откуда у чиновника деньги на квартиру. В нарушении антикоррупционного законодательства подозревают главного специалиста-эксперта одного из отделов администрации города горняков. Прокуратура выявила факт, когда чиновник не подтвердил источник суммы, за счет которой он совершил сделку. Как выяснили железногорские журналисты, чиновник приобрел квартиру, стоимость которой превышает его доход за три года. Есть подозрение, что эти средства получены незаконным путем. Проводится проверка. Если человек не сможет доказать, где взял деньги, купленную квартиру могут изъять в пользу государства. Добавим, всего же прокуратура Курской области выявила более 200 нарушений антикоррупционного законодательства.

 

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