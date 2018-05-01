Курская фирма продавала «обязательные» фильтры для воды по завышенной цене

Аферу с помощью недовольных курян вскрыли специалисты Роспотребнадзора. Как выяснилось, представители некой фирмы под предлогом действующей программы по улучшению качества воды и якобы при поддержке мэрии продавали водоочистители по цене в несколько раз большей магазинной. Как рассказали в ведомстве, сотрудники фирмы по месту проживания граждан заключали с ними договоры купли-продажи, в соответствии с которыми последние становились обладателями бытового водоочистителя за 27 200 рублей. Был у коммерсантов и другой сценарий увеличения продаж. Они представлялись сотрудниками особого подразделения «Водоканала» или управляющей компании, в ведении которой находится дом, и требовали приобрести фильтры.

Фирму привлекли к административной ответственности.