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В Курской области более 200 ФАПов нуждаются в ремонте

Сегодня, 14:13
В Курской области более 200 ФАПов нуждаются в ремонте
В Курской области сохранена сеть фельдшерско-акушерских пунктов, которая насчитывает 605 точек медпомощи в деревнях и селах. В планах администрации региона до 2020 года открыть еще 10 ФАПов. Большинство из тех, что уже работают, построены в советское время. Более 200 требуют ремонта, и это – одна из основных проблем. К такому выводу пришли активисты ОНФ после мониторинга. Общественники побывали в 8 медучреждениях в четырех районах области.  В Пристенском районе в деревне Бобрышево в местный ФАП общественных контролеров не пустили, сославшись на запрет главврача районной больницы. Активистам пришлось строить маршрут на основе общения с жителями в соцсетях. В интернете нет информации о графиках работы ФАПов, их статусе – закрыт или действует. 
Выяснилось, что ни один ФАП не подключен к интернету, отсутствует предварительная электронная запись к специалистам.
В наиболее проблемном состоянии оказался самый маленький ФАП в селе Тарасово Медвенского района. Здесь и неудовлетворительное состояние медицинских помещений, и грязь с духотой, отсутствие места ожидания для пациента. Черницынский ФАП в Октябрьском районе, который обслуживает до 2 тыс. человек, напротив, в хорошем состоянии. Остальные в удовлетворительном. При этом в четырех – туалеты на улицах. В большинстве ФАПов отсутствует канализация и водопровод. 
Общественники предлагают пересмотреть штат ФАПов и за счет экономии оснастить его транспортом или оборудованием, а новые ФАПы строить с учетом демографической статистики. Устранение выявленных проблем активисты ОНФ взяли на контроль.

 

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