Благодаря покупке активов банка «Советский» МКБ расширил представительства в 16 регионах России
Сегодня, 14:37
В шестнадцати регионах России открываются двадцать восемь отделений Московского кредитного банка. Данную информацию подтвердили в представительстве финансового учреждения.
Согласно сообщению, Московский кредитный банк расширил свою финансовую деятельность, открыв 28 новых отделений в 16 регионах страны, включая Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж, Мурманск, Калининград и др. Также сообщается, что в новых офисах будут предоставляться услуги финансового характера, как корпоративным, так и частным клиентам.
Согласно информации РИА Новости, МКБ закрыл свои представительства в восьми городах страны после 2009 года. Таким образом сузив свою деятельность до Московского региона и столицы.
Но после того, как в начале июля просочилась информации о покупке на конкурсной основе имущества финучреждения «Советский», который остался без лицензии после проверки ЦБ, МКБ расширил свою деятельность, так как обязался начать предоставлять финансовые услуги бывшим клиентам «Советского» до 17 числа текущего месяца.
Информация официального рейтингового агентства расположила МКБ на 7 месте в списке банковской сферы РФ. Банк предоставляет услуги с 1992 года и в данное время, согласно данным за первое полугодие этого года, имеет в своем распоряжении 102 отделения.