поиск по сайту
 

    У курянина за долги арестовали бетономешалку

    Вчера, 11:33
    У курянина за долги арестовали бетономешалку
    На курские дороги ежедневно выходят не только госавтоинспекторы, но и судебные приставы. Вместе они выявляют автовладельцев-должников. Только в августе  остановили 182 машины. С должников – автолюбителей взыскали около 500 тысяч рублей. К тем, кто отказывался на месте оплатить имеющиеся долги, применялись меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Таким образом приставы наложили 27 арестов на автотранспортные средства. Ожидается, что в результате принудительной реализации имущества удастся взыскать порядка 9 млн. руб. Так, в ходе одного рейда арестовали автобетоносмеситель Howo, принадлежащий должнику. У него были неоплаченные задолженности по налогам и сборам на сумму почти в 100 тыс. руб. 
    УФССП России по Курской области напоминает жителям региона, чтобы узнать, являетесь ли вы должником, воспользуйтесь сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской  области  http://r46.fssprus.ru.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама