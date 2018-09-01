У курянина за долги арестовали бетономешалку

На курские дороги ежедневно выходят не только госавтоинспекторы, но и судебные приставы. Вместе они выявляют автовладельцев-должников. Только в августе остановили 182 машины. С должников – автолюбителей взыскали около 500 тысяч рублей. К тем, кто отказывался на месте оплатить имеющиеся долги, применялись меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества. Таким образом приставы наложили 27 арестов на автотранспортные средства. Ожидается, что в результате принудительной реализации имущества удастся взыскать порядка 9 млн. руб. Так, в ходе одного рейда арестовали автобетоносмеситель Howo, принадлежащий должнику. У него были неоплаченные задолженности по налогам и сборам на сумму почти в 100 тыс. руб.

УФССП России по Курской области напоминает жителям региона, чтобы узнать, являетесь ли вы должником, воспользуйтесь сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет - сайте УФССП России по Курской области http://r46.fssprus.ru.