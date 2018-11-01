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    В Железногорске автомобилист сбил пенсионерку на "зебре" и скрылся

    Сегодня, 12:12
    В Железногорске автомобилист сбил пенсионерку на
    В Железногорске автомобилист сбил пенсионерку на "зебре" и скрылся. ДТП произошло около 13 часов 29 ноября на улице Ленина. Как пояснили в Госавтоинспекции, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на 76-летнюю женщину. Пенсионерка  переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с ранением обратилась в больницу. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 2-64-55 или 02.
    Добавим, еще одно ДТП с участием пешехода произошло утром 29 ноября в Золотухинском районе. ВАЗовская "восьмёрка" наехала на 40-летнюю женщину, она переходила дорогу по "зебре". Женщина получила ранение.

     

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