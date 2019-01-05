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    В Курской области планируют создать приют для бездомных животных

    Сегодня, 13:08
    В Курской области планируют создать приют для бездомных животных
    В Курской области проблемой бездомных животных занялась рабочая группа под руководством заместителя губернатора Алексея Золотарева. Он заявил, что в этом году на отлов и содержание безнадзорных собак из регионального бюджета выделят порядка 7 миллионов рублей. Муниципалитеты также могут использовать собственные дополнительные средства. Уже проведено два заседания рабочей группы, на них решили, что необходимо создать государственное предприятие по отлову и содержанию животных, у которых нет хозяев. Также муниципальным образованиям поручили рассмотреть вопрос о создании и оборудовании в населенных пунктах мест для выгула и дрессировки собак. Управлению ветеринарии с областным комитетом финансов предстоит подумать, как организовать льготную стерилизацию как домашних, так и безнадзорных животных. Оставить заявку на отлов бездомных собак жители Курска могут в комитете ЖКХ по телефону 52-15-95.

     

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