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    Стартовал межрегиональный конкурс социальной рекламы по соблюдению правил дорожного движения

    Сегодня, 16:08
    Стартовал межрегиональный конкурс социальной рекламы по соблюдению правил дорожного движения
    При участии Госавтоинспекции Курской области стартовал межрегиональный конкурс идей социальной рекламы по пропаганде соблюдения Правил дорожного движения «Безопасное движение». Участнику необходимо проявить свой творческий потенциал и придумать такую идею (или сценарий) для последующей реализации социального видеоролика, которая бы смогла проникнуть в самое сердце зрителя и изменить или скорректировать его отношение к вопросам безопасного дорожного движения.
    Для участия необходимо направить заявку на официальном сайте propagandabdd.ru  в разделе «Конкурс».
    Темы сценариев: пьянство за рулём, пешеходы и пешеходные переходы, детские удерживающие устройства, светоотражающие элементы, ремни безопасности, пересечение сплошной линии, соблюдение скоростного режима, светофорное регулирование.
    Призёрам конкурса вручит дипломы и призы мэр Брянска. Главный приз – Apple iPhone 6s.

     

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