Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам профилактики кори

В связи с осложнившейся ситуацией по кори Управление Роспотребнадзора по Курской области открыло «горячую линию» по вопросам профилактики заболевания. Получить консультацию специалистов можно по телефону (4712) 58-71-86 с понедельника по пятницу.

В прошлом году, на фоне осложнения эпидобстановки по кори в Европе и Америке, ухудшилась ситуация в России. В результатае этого в 2018 году в Курской области было зарегистрировано 2 случая завоза кори. В этом году уже зарегистрировано 4 случая завоза этого заболевания.

Ситуация осложняется тем, что двое заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей.

Школам, детским садам и больницам рекомендовано временно не принимать учащихся и пациентов без прививок.

Заболеваемость корью опасна развитием тяжелых осложнений, которые нередко приводят к инвалидности и летальным исходам. Осложнениями кори являются тяжелые пневмонии, бронхиты, отиты, энцефалиты (воспаление головного мозга), приводящие к задержке умственного развития и стойкой потере слуха.

Специфического лечения кори не существует.

Специалисты напоминают, что единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация.



