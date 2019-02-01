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    Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам профилактики кори

    Сегодня, 17:17
    Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам профилактики кори
    В связи с осложнившейся ситуацией по кори Управление Роспотребнадзора по Курской области открыло «горячую линию» по вопросам профилактики заболевания. Получить консультацию специалистов можно по телефону (4712) 58-71-86 с понедельника по пятницу. 
    В прошлом году, на фоне осложнения эпидобстановки по кори в Европе и Америке, ухудшилась ситуация в России. В результатае этого в 2018 году в Курской области  было зарегистрировано 2 случая завоза кори. В этом году уже зарегистрировано 4 случая завоза этого заболевания.
    Ситуация осложняется тем, что двое заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. 
    Школам, детским садам и больницам рекомендовано временно не принимать учащихся и пациентов без прививок.
    Заболеваемость корью опасна развитием тяжелых осложнений, которые нередко приводят к инвалидности и летальным исходам. Осложнениями кори являются тяжелые пневмонии, бронхиты, отиты, энцефалиты (воспаление головного мозга), приводящие к задержке умственного развития и стойкой потере слуха.
    Специфического лечения кори не существует.
    Специалисты напоминают, что единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация.

     

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