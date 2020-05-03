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Лента новостей / В России

Глава Роспотребнадзора: полностью остановить коронавирусную инфекцию невозможно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию  коронавируса нового типа невозможно

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Анна Попова признала, что полностью остановить распостранение инфекции не представляется возможным и никакие ограничительные меры не могут полностью снять риски циркуляции вируса. России и всему миру придется жить в новых условиях, когда вирус есть и, возможно, останется с нами навсегда. 
Роспотребнадзор считает возможным при благоприятном развитии событий в стране смягчить ограничения после 12 мая. Однако люди старшего поколения и те,  у кого есть хронические заболевания, должны будут продолжать оставаться дома. Сразу снять все ограничения не получится, это будет происходить поэтапно до того момента, когда будут найдены средства профилактики и лечения данного заболевания.
По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095. За последние сутки в стране умерли 76 человек, заболевших коронавирусом.
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