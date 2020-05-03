Глава Роспотребнадзора: полностью остановить коронавирусную инфекцию невозможно
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию коронавируса нового типа невозможно
Роспотребнадзор считает возможным при благоприятном развитии событий в стране смягчить ограничения после 12 мая. Однако люди старшего поколения и те, у кого есть хронические заболевания, должны будут продолжать оставаться дома. Сразу снять все ограничения не получится, это будет происходить поэтапно до того момента, когда будут найдены средства профилактики и лечения данного заболевания.
По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095. За последние сутки в стране умерли 76 человек, заболевших коронавирусом.