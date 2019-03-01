В Курской области нашли угонщиков авто. В обоих случаях куряне просто хотели доехать из пункта "А" в пункт "В".

Так, в Медвенском районе от дома местной жительницы был угнан автомобиль Форд. Брошенный транспорт обнаружили в Курске после обращения владелицы в полицию. Технических повреждений машина не получила. Выяснилось, что в ночь угона в соседнем с потерпевшей доме собралась компания, гостем которой стал курянин. Ночью ему срочно понадобилось добраться до города, для этого он воспользовался чужой машиной. Доехав к месту назначения, автомобиль он бросил. Транспорт уже вернули хозяйке. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка.

Похищенный ВАЗ в Тимском районе также вернули владельцу. Неизвестный выкатил транспорт, позже машину нашли недалеко от посёлка. К угону оказался причастен сосед потерпевшей, который добрался до соседней деревни и после недолгой поездки, бросил машину, которая из-за технической неисправности плохо заводилась. В отношении предполагаемого угонщика проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.