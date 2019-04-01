В Курской области стартует сезон дачных перевозок

Сезон дачных перевозок продлится в Курской области с 13 апреля по 13 октября 2019 года.

Движение автобусов на дачных маршрутах будет осуществляться четыре дня в неделю: среда, пятница, суббота и воскресенье.

По вопросам организации перевозок к садово-огородным участкам пассажиры могут обращаться в комитет промышленности и транспорта Курской области по телефонам: 70-71-23, 52-00-85.





1) Расписание движения по маршруту №103 «Курск – с/о «Связист»:

Отправление с остановочного пункта «Площадь Героев Курской битвы»: 6:50.

Отправление с остановочного пункта «ул.Октябрьская (гипермаркет Линия)»: 9:45, 18:55.

Отправление из м. Свобода: 5:40, 8:30, 17:55.

Остановочные пункты по маршруту: площадь Героев Курской битвы, ул. Дубровинского, с/о «Связист 1», с/о «Связист 2», м. Свобода.

Маршрут обслуживает ГУПКО «Золотухинское автотранспортное предприятие».

Телефон 8 (47151) 4-11-89.





2) Расписание движения по маршруту №104 «Курск (ост. Льговский поворот) – с/о «Родник»:

Отправление с остановочного пункта «Льговский поворот»: 6:00, 7:40, 9:20, 13:40, 15:50, 18:00.

Отправление с остановочного пункта «с/о «Родник»: 6:52, 8:32, 10:12, 14:35, 16:50, 19:05.

Остановочные пункты по маршруту: Льговский поворот, школа №28 (по требованию), кинотеатр «Родина», с.Маслово, с.Мальцево, с.Дьяконово, с.Митрофаново, с/о «Родник».

Маршрут обслуживает ИП Жмыхов Николай Николаевич.

Телефон: 8-904-520-35-71, 8-906-572-83-78.





3) Расписание движения по маршруту №123 «Курск (Льговский поворот) – с/о «Россия» – Малыхино»:

Отправление с остановочного пункта «Льговский поворот»: 6:30, 9:00, 13:30, 16:38; 19:25.

Отправление с остановочного пункта с/о «Россия»: 7:30, 9:50, 15:25, 18:20; 20:15.

Остановочные пункты по маршруту: Льговский поворот, школа №28 (по требованию), кинотеатр «Родина», с.Маслово, с.Мальцево, с.Дьяконово, с/о «Россия».

Маршрут обслуживает ИП Жмыхов Николай Николаевич.

Телефон: 8-904-520-35-71, 8-906-572-83-78.





4) Расписание движения по маршруту №100 «Курск (ост. Льговский поворот) – с/о «Дорожник» – д. Журавлинка»:

Отправление с остановочного пункта «Льговский поворот»: 6:20, 6:50, 7:20, 7:45, 8:10, 8:40, 9:05, 9:30, 10:05, 10:25, 10:50, 11:20, 14:00, 15:10, 15:40, 16:30, 17:00, 17:30, 17:50, 18:20, 18:50, 19:10, 19:40, 20:10.

Отправление из д. Журавлинка: 7:00, 7:30, 8:00, 8:25, 8:50, 9:20, 9:45, 10:10, 10:45, 11:05, 11:30, 12:00, 14:40, 15:50, 16:20, 17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 19:00, 19:30, 19:50, 20:20, 20:50.

Остановочные пункты по маршруту: Льговский поворот, Ипподром, поворот на Цветово, АЗС (по требованию), южное кладбище, поворот на Александровку (по требованию), дачи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, д.Журавлинка.

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





5) Расписание движения по маршруту №107 «Курск (ост. Черняховского) – с/о «Надежда» (ч/з Волокно):

Отправление с остановочного пункта «ул. Черняховского»: 6:40, 8:20, 10:00, 15:25, 17:05, 18:45.

Отправление с остановочного пункта с/о «Надежда»: 7:30, 9:10, 10:50, 16:15, 17:55, 19:35.

Остановочные пункты по маршруту: ул. Черняховского, пл. Рокоссовского, ул. Народная, Льговский поворот, Курскрезинотехника, ТЭЦ, школа №28, кинотеатр «Родина», парк «Волокно», школа №47, п. 2-я Моква, с/о «Сосновый бор», п. Майская Заря, магазин, Духовец, сады 1, 2, 3, с/о «Радуга», с/о «Надежда».

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





6) Расписание движения по маршруту №108 «Курск (ост.Типография) – Духовец – с/о «Надежда»:

Отправление с остановочного пункта «Типография»: 5:35, 7:10, 7:50, 8:45, 9:30, 11:05, 12:30, 15:40, 16:40, 17:30, 18:15, 19:50.

Отправление с остановочного пункта с/о «Надежда»: 6:20, 7:55, 8:35, 9:30, 10:15, 11:50, 13:15, 16:25, 17:25, 18:15, 19:00, 20:35.

Остановочные пункты по маршруту: Типография, ул. Заводская, ул. Дейнеки, областная больница, диспетчерская, поворот на детский санаторий, п.Моква, поворот на объездную дорогу, п.2-я Моква, с/о «Сосновый бор», п. Майская Заря, магазин, д.Духовец, сады 1, 2, 3, с/о «Радуга», с/о «Надежда».

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





7) Расписание движения по маршруту №139 «Курск (Площадь Героев Курской битвы) – с/о «Русское поле»:

Отправление с остановочного пункта «Площадь Героев Курской битвы»: 6:45, 7:55, 9:10, 12:50, 16:25, 18:20, 19:30.

Отправление с остановочного пункта с/о «Русское поле» (д. Овсянниково): 7:20, 8:30, 9:45, 13:25, 17:00, 18:55, 20:05.

Остановочные пункты по маршруту: СХА, Дальние парки, Метеостанция, ГИБДД, ККПФ, сады, школа, дачи 1, 2, 3, с/о «Русское поле» (д. Овсянниково).

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





8) Расписание движения по маршруту №141 «Курск (ост. ул. Дубровинского) – Камыши»;

Отправление с остановочного пункта «ул. Дубровинского»: 5:55, 6:50, 7:40, 8:30, 9:25, 10:30, 14:15, 15:05, 15:55, 17:15, 18:05, 19:00.

Отправление из п. Камыши: 6:20, 7:15, 8:05, 8:55, 9:50, 10:55, 14:40, 15:30, 16:20, 17:40, 18:30, 19:30.

Остановочные пункты по маршруту: Дубровинского ТЦ, ул.Дубровинского д. №124 (в прямом направлении), ул.Дубровинского д. №105 (в обратном направлении), х.Саблин, д.Щетинка, с/о «Строитель» 1, 2, с/о «Химфарм», Плотина, п.Лазурный, д.Ушаково, Ушаковский пруд, п. Камыши.

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





9) Расписание движения по маршруту №148 «АВ Курск – Пименево».

Отправление с остановочного пункта «Автовокзал»: 6:20, 7:00, 7:55, 8:15, 9:10, 9:50, 10:25, 11:25, 15:00, 15:40, 16:15, 16:55, 17:30, 18:30, 19:00, 19:45.

Отправление из с/о «Золотая осень» (д.Дряблово): 7:35, 8:30, 9:45, 12:00, 15:35, 16:15, 16:50, 18:05, 19:05, 20:20.

Отправление из с/о «Сударушка» (д.Пименево): 7:05, 9:00, 10:35, 11:10, 17:40, 19:45.

Остановочные пункты по маршруту: Автовокзал, хлебзавод, СЧПУ, поворот на Гремячку, с/о «Мир», поворот на Дряблово, Гремячка, свинокомплекс, с/о «Золотая осень» 1, 2, мясокомбинат «Полянский», д.Дряблово, Баки, д.Жеребцово, с/о «Сударушка» (д. Пименево).

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





10) Расписание движения по маршруту №153 «Курск (ул.Черняховского) – хут. Духовец – с/о «Химик», с/о «Лавсан».

Отправление с остановочного пункта «ул. Черняховского»: 6:55, 7:55, 8:55, 15:55, 17:25, 18:25.

Отправление из х. Духовец: 7:25, 8:25, 9:25, 16:25, 17:55, 18:55.

Остановочные пункты по маршруту: ул. Черняховского, площадь Рокоссовского, ул. Народная, Льговский поворот, Курскрезинотехника, ТЭЦ, школа №28, ул. Лесная, кинотеатр «Родина», ДК Волокно, Кольцо, х. Духовец.

Маршрут обслуживает АО «КПАТП-1».

Телефон диспетчерской: 35-08-72.





11) Расписание движения по маршруту №36 «Курск (ост. Льговский поворот) – Южное кладбище – с/о «Резинщик», с/о «Ягодка»:

График 1 (среда, пятница и выходные дни).

Отправление с остановочного пункта «Льговский поворот»: 6:54, 7:38, 8:22, 9:06, 9:50, 10:34, 11:18, 12:58, 13:42, 15:54, 16:38, 17:22, 18:06, 18:50.

Отправление с остановочного пункта «Южное кладбище»: 7:20, 8:04, 8:48, 9:32, 10:16, 11:00, 11:44, 13:24, 14:08, 16:20, 17:04, 17:48, 18:32, 19:16.

График 2 (выходные дни).

Отправление с остановочного пункта «Льговский поворот»: 7:16, 8:00, 8:44, 9:28, 10:12, 10:56, 11:40, 12:24, 14:04, 14:48, 15:32, 16:16.

Отправление с остановочного пункта «Южное кладбище»: 7:42, 8:26, 9:10, 9:54, 10:38, 11:22, 12:06, 12:50, 14:30, 15:14, 15:58, 16:42.

Остановочные пункты по маршруту: Льговский поворот, проезд Магистральный, «КОНТИ-РУС», ул.1-я Строительная, Конноспортивная школа, ул. Экспедиционная, поворот на Цветово, АЗС, с/о «Резинщик», южное кладбище.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





12) Расписание движения по маршруту №109 «Курск (Площадь Героев Курской битвы) – с/о «Ивушка»:

Отправление с остановочного пункта «Площадь Героев Курской битвы»: 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 15:10, 16:30, 18:00.

Отправление из д. Глебово: 7:20, 8:40, 10:00, 11:20, 15:50, 17:20, 18:40.

Остановочные пункты по маршруту: площадь Героев Курской битвы, «Мега Гринн», СХА, Дальние парки, Метеостанция, Знаменская роща, Тропинка, Картодром, ГИБДД, сады, КПК, поврот на п. Искра, дачи, склады, д. Пашково, карьер, д. Сотниково, дачи 1, дачи 2, д. Новоселовка, д. Глебово.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





13) Расписание движения по маршруту №111 «Курск (ост. ж.д. больница) – с/о «Звездочка»:

Отправление с остановочного пункта «Площадь Героев Курской битвы»: 7:00.

Отправление с остановочного пункта «Ж/д больница»: 9:15, 10:40, 12:30, 17:15, 18:40.

Отправление с остановочного пункта «с/о «Звездочка»: 7:45, 10:00, 11:25, 13:15, 17:55, 19:25 (до площади Героев Курской битвы).

Остановочные пункты по маршруту: ул. Дубровинского, ул. Октябрьская, ул. Станционная, ул. Союзная, ул. Краснознаменная, сборный пункт, школа №8, магазин «Полет», ГПТУ, поворот на «Спутник», с/х «Подлесный», поворот на Жуково, поворот на Халино, Клюква 1, Клюква 2, правление с/о «Звездочка», подстанция, Баки 1, по требованию, Баки 2, с/о «Звездочка.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





14) Расписание движения по маршруту №114 «Курск (ост. ул. Дубровинского) – с/о «Зоря» – д.Ноздрачево;

Отправление с остановочного пункта «ул. Дубровинского»: 6:35, 7:55, 9:25, 12:20, 14:30, 16:00, 17:25.

Отправление из д. Ноздрачево: 7:20, 8:45, 10:10, 13:05, 15:15, 16:45, 18:45.

Остановочные пункты по маршруту: ул. Дубровинского, ул. Союзная, сборный пункт, школа-интернат, птицефабрика, лесничество, поворот на Ноздрачево, с/о «Полет», с/о «Заря», по требованию, Михайловка, д. Ноздрачево.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





15) Расписание движения по маршруту №115 «Курск (Площадь Героев Курской битвы) – с/о «Дубрава», с/о «Вишенка»:

Отправление с остановочного пункта «площадь Героев Курской битвы»: 7:30, 8:40, 9:50, 11:00, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50.

Отправление с остановочного пункта «с/о «Вишенка»: 8:05, 9:15, 10:25, 14:45, 15:55, 17:05, 18:15, 19:25.

Остановочные пункты по маршруту: площадь Героев Курской битвы, ул. Ломакина, ул. 1-я Пушкарная, ул. В. Луговая, детская поликлиника, ул. Скорятина, ул. Запольная, пр-кт Дружбы, автовокзал, хлебокомбинат, ПАТП, авторынок, с/о «Курск», Баки 1, с/о «Дубрава», с/о «Вишенка».

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





16) Расписание движения по маршруту №116 «АВ Курск – с/о «Ласточка»:

Отправление с остановочного пункта «Автовокзал»: 6:52, 9:00, 13:34, 15:42, 17:50.

Отправление с остановочного пункта «площадь Героев Курской битвы»: 7:17, 9:25, 13:59, 16:07, 18:15.

Отправление из д. В. Косиново: 7:56, 10:04, 14:38, 16:46, 18:54.

Остановочные пункты по маршруту: автовокзал, пр-кт Дружбы, ул. Запольная, ул. Скорятина, детская поликлиника, ул. В. Луговая, ул. 1-я Пушкарная, ул. Никитская, площадь Героев Курской битвы, «Мега Гринн», СХА, Дальние парки, Метеостанция, Знаменская роща, Тропинка, Картодром, новое кладбище, северное кладбище, д.Татаренкова, с.Хмелевое, д.В. Медведица, с/о «Ласточка», с/о «Автомобилист», с/о «Агропром», магазин, д. В. Косиново.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





17) Расписание движения по маршруту №117 «АВ Курск – с/о «Пруды»:

Отправление с остановочного пункта «Автовокзал»: 6:46, 8:11, 9:36, 13:46, 15:11, 16:36, 18:01.

Отправление из д. Курица: 7:26, 8:51, 10:16, 14:26, 15:51, 17:16, 18:46.

Остановочные пункты по маршруту: автовокзал, хлебокомбинат, ПАТП, авторынок, с/о «Курск», Баки 1 (кафе «Абхазия»), с.Хмелевое, д. В. Медведица, д.Пузановка, д.Н. Медведица, Новая остановка, с/о «Пруды», д. Курица.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.





18) Расписание движения по маршруту №120 «АВ Курск – Типография».

Отправление с остановочного пункта «Автовокзал»: 6:45, 7:35, 8:25, 9:15, 10:05, 10:55, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10.

Отправление с остановочного пункта «Типография»: 7:35, 8:25, 9:15, 10:05, 10:55, 11:45, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00.

Остановочные пункты по маршруту: типография, ул. Заводская, ул. Дейнеки, областная больница, КЗТЗ, сады, поворот на лагеря, памятник, школа, объездная дорога, с/о «Ветерок», поворот на Дряблово, с/о «Мир», д.Гремячка, Баки 2, Баки 1, с/о «Курск», авторынок, ПАТП, хлебокомбинт, автовокзал.

Маршрут обслуживает МУП «ПАТП г. Курска».

Телефон диспетчерской: 52-65-69.