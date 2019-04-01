Лесхозы помогут озеленить Курскую область

Предприятия лесного хозяйства Курской области готовы оказать благотворительную помощь для озеленения региона. Для этого организации, а также главы населённых пунктов могут обратиться с письмами в лесхозы.

На сайте комитета лесного хозяйства Курской области опубликован список предприятий, а также количество древесно-кустарниковых пород, которые могут выделить лесхозы. Телефон для справок – 8 (4712)53-79-88.

Такая помощь оказывается ежегодно. В этом году «Льговлес» уже оказал благотворительную помощь для озеленения школ района. Учебные заведения высадили 300 сеянцев и саженцев ели обыкновенной, клена остролистного, кизильника блестящего, дуба красного и др.