На Пасху в Курске на маршруты выйдет больше автобусов

В дни православных праздников курская мэрия организует специальные маршруты и увеличит число автобусов на действующих за счёт перераспределения транспорта.

В ночь на Пасхальное Воскресенье (с 27 на 28 апреля) микроавтобусы будут курсировать по маршрутам «Ул. Малышева – Красная площадь», «Северо-западный микрорайон – Красная площадь», «Ул. 3-я Агрегатная – Красная площадь», «М/р-н Волокно – Красная площадь», «Пр-т им. А. Дериглазова – Красная площадь», «Авиацентр – Красная площадь», «Красная площадь – ул. 2-я Агрегатная», «Пр-т Плевицкой – пр-т Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – Красная площадь».

28 апреля с 8.00 до 17.00 автобусы будут курсировать по маршрутам «Льговский пов. – Южное кладбище», «Пл. Комарова – Северное кладбище», «Северное кладбище – Южное кладбище».

Будут работать на своих маршрутах и автобусы № 72 «Ул. Крюкова – Северное кладбище - д. Татаренково», № 35 «Ул. Малышева – ул. Косухина – Северное кладбище (по ул. Запольной)», № 98 «Ул. Комарова – ул. Светлая», «Ул. Косухина – пр-т Клыкова – ул. Сумская – Южное кладбище», «Северо-западный микрорайон – Южное кладбище, «Северное кладбище – Южное кладбище».

На маршруты «Знаменский собор – ККПФ», «Знаменский собор – пр-т им. А. Дериглазова», «Льговский поворот – ККПФ» выйдут 13 троллейбусов.

В местах массового пребывания людей на конечных остановках транспорта безопасность обеспечат полицейские.



