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    На Пасху в Курске на маршруты выйдет больше автобусов

    Сегодня, 08:31
    На Пасху в Курске на маршруты выйдет больше автобусов
    В дни православных праздников курская мэрия организует специальные маршруты и увеличит число автобусов на действующих за счёт перераспределения транспорта. 
    В ночь на Пасхальное Воскресенье (с 27 на 28 апреля) микроавтобусы будут курсировать по маршрутам «Ул. Малышева – Красная площадь», «Северо-западный микрорайон – Красная площадь», «Ул. 3-я Агрегатная – Красная площадь», «М/р-н Волокно – Красная площадь», «Пр-т им. А. Дериглазова – Красная площадь», «Авиацентр – Красная площадь», «Красная площадь – ул. 2-я Агрегатная», «Пр-т Плевицкой – пр-т Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – Красная площадь». 
    28 апреля с 8.00 до 17.00 автобусы будут курсировать по маршрутам «Льговский пов. – Южное кладбище», «Пл. Комарова – Северное кладбище», «Северное кладбище – Южное кладбище». 
    Будут работать на своих маршрутах и автобусы № 72 «Ул. Крюкова – Северное кладбище - д. Татаренково», № 35 «Ул. Малышева – ул. Косухина – Северное кладбище (по ул. Запольной)», № 98 «Ул. Комарова – ул. Светлая», «Ул. Косухина – пр-т Клыкова – ул. Сумская – Южное кладбище», «Северо-западный микрорайон – Южное кладбище, «Северное кладбище – Южное кладбище». 
    На маршруты «Знаменский собор – ККПФ», «Знаменский собор – пр-т им. А. Дериглазова», «Льговский поворот – ККПФ» выйдут 13 троллейбусов. 
    В местах массового пребывания людей на конечных остановках транспорта безопасность обеспечат полицейские.

     

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