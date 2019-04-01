Куда в Курске и области сходить на майские праздники

Завтра отмечаем Первомай. Выходные будут длинными - целых пять дней. Куда сходить, чтобы провести время с пользой?





1 МАЯ.





В Курске пройдёт традиционная демонстрация. Праздничное шествие стартует в 10 утра от площади Перекальского и пройдёт по улице Ленина. А в 11 часов на Красной площади начнётся праздничный концерт «Мир, труд, май».





В 17.00 курян и гостей города приглашают на открытую площадку центра досуга «Сказка» (Курск, пр-т Дружбы,18), где состоится праздничная концертная программа «Наш край встречает Первомай!».





В 17.00 на открытой площадке возле детской школы искусств № 6 (Курск, ул. Сумская, 6) начнется концертная программа «Мирное время для нас».





В 18.00 на открытой площадке городского культурного центра «Лира» (Курск, ул. Менделеева, 59) начнется праздник «Весеннее настроение».





В 18.00 в Курске, в парке Героев гражданской войны стартует творческий проект «Танцующий город».





С 19.00 на открытой площадке центра досуга «Родина» (Курск, ул. Менделеева, 31) куряне смогут стать участниками праздничной программы «Мы встречаем праздник Первомай!» и зрителями благотворительного кинопоказа.





В 20.00 на открытой площадке центра досуга «Мир» (Курск, ул. Станционная,14 А) начнется праздничная программа «Весенний вечер», которую сменит благотворительный кинопоказ.









Кроме того, с 1 по 12 мая в выставочных залах «Звёздный» Курска и Курского государственного университета Курское отделение Союза художников России проводит межрегиональную выставку изобразительного искусства с конкурсной программой «Гармония. Образ. Традиции». Выставка организована в рамках фестиваля изобразительных искусств им. А. Дейнеки, посвящённого 120-летию художника.





С 1 по 12 мая в Доме Знаний (МЭБИК) Курское отделение Союза художников России проводит выставку произведений молодых художников. Выставка организована в рамках фестиваля изобразительных искусств им. А. Дейнеки, посвящённого 120-летию художника.





С 1 по 12 мая Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки приглашает на выставку-публикацию отреставрированных икон из собрания картинной галереи, там же пройдёт выставка «Архип Куинджи», на которой будут экспонироваться произведения художника из собрания картинной галереи и персональная выставка Олега Радина.





С 1 по 12 мая в Курском областном краеведческом музее будет работать мини-выставка «Пасха».





С 1 по 12 мая Курский областной краеведческий музей приглашает курян и гостей города на выставку «Занимательная наука Эйнштейна».









2 МАЯ





В 10.00 проект «В кино всей семьей» приглашает на семейный мастер-класс в технике скрапбукинг. Место встречи – центр досуга «Юность» (Курск, ул. К. Маркса, 5).





В 11.00 на площадке у центра досуга «Спутник» (Курск, Магистральный пр-д, 16) пройдет конкурс рисунка на асфальте «Весеннее настроение».





В 11.00 конкурс рисунков «Майская фантазия» состоится на открытой площадке центра досуга «Сказка» (Курск, пр-т Дружбы,18).





В 16.00 в Курске, в сквере на площади им. К. Рокоссовского откроется летний сезон городского проекта «Русь мастеровая».





В 17.00 культурный центр «Лира» (Курск, ул. Менделеева, 59) приглашает на свою открытую площадку, где пройдет игровая программа «Веснянка».





В 17.00 в курском парке им. Дзержинского начнется праздничная программа «Весенний вернисаж».





В 18.00 курян и гостей города приглашают на Театральную площадь. Здесь состоится концертная программа «Весеннее настроение», участие в которой примет ансамбль «Русский стиль».





Курский театр кукол приглашает маленьких курян на музыкальную сказку «Кто?». Начало в 11.00





Взрослых курян Курский драматический театр им. А.С. Пушкина приглашает посмотреть музыкальный спектакль «Барышня-крестьянка» по произведению А.С. Пушкина. Начало в 18.00.





В Курске, в спортивно-тренировочном комплексе «Русичи» (пос. Аккумулятор, 21В) состоится международная товарищеская встреча по баскетболу курской команды «Русичи и её соперников из Белоруссии. Начало соревнований в 18.00.





3 МАЯ





В 10.00 на площадке перед центром досуга «Мир» (Курск, ул. Станционная,14А) стартует тематическая программа «Солнечный круг».





В 11.00 на открытой площадке центра досуга «Сказка» (Курск, пр-т Дружбы,18) начнется игровая программа «Веселые старты».





В 12.00 в парке им. Дзержинского пройдет праздничная программа «Пусть всегда будет солнце».





В 11.00 в Курском государственном театре кукол начнется музыкальная сказка «Кто?».





В Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина в этот день два спектакля. В 15.00 состоится премьера сезона - О. Генри «Похищение Джонни». Вестерн по мотивам новеллы. В 18.00 полюбившийся курянам спектакль-комедия «Ктуба» Э. Кишона.









4 МАЯ





В 11.30 в центре досуга «Мир» (Курск, ул. Станционная,14А) состоится конкурсно-игровая программа «Цветущий май».





В 11.30 центр досуга «Ассоль» приглашает на конкурсно-игровую программу «Весенняя мозаика».





В 16.00 на Красной площади Курска начнётся пешеходный квест по исторической части города «По следам истории».





В 18.00 в Курске, сквере им. Г. Свиридова и парке Героев Гражданской войны состоится открытие творческого проекта «Субботний вечер».





В 18.00 в Курске, в Детском парке пионеров, начнётся концертная программа «Музыка весны» с участием джаз-оркестра им. В. Людвиковского.





В 11.00 и 13.00 Курский государственный театр кукол приглашает на премьеру - В. Маслов «Иван-царевич, Серый волк и другие…». Пьеса в 2-х действиях по мотивам русских народных сказок.





5 МАЯ





На открытой площадке центра досуга «Родина» (Курск, ул. Менделеева, 31) пройдёт акция «Мир равных возможностей». Начало в 17.00.





Спортивный комплекс Юго-Западного государственного университета (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, корп. 3) приглашает на Кубок Курской области по киокусинкай. Начало соревнований в 11.00.





В Курске, на временной трассе по ул. Воздушной, пройдут чемпионат и первенство Курской области по автомобильному многоборью (2 этап). Торжественное открытие в 11.00.





На Курском картодроме (ул. Литовская, 12) состоится открытие Чемпионата и Первенства Курской области по многоборью. Начало в 11.00.





В 11.00 и 13.00 Курский театр кукол приглашает на музыкальную сказку В. Бугаева «Кто?».





В Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина в рамках творческого проекта «Кино в театре» состоится премьера художественного фильма «Солдатик». Начало в 13.00.





В 18.00 в Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится ещё одна премьера сезона - К. Людвиг «Примадонны». Джазовая авантюра в 2-х действиях.













Ряд мероприятий пройдёт и в области.





1 МАЯ





В посёлке Поныри, на Центральной площади пройдёт выставка-ярмарка голубей, сельскохозяйственной птицы и кроликов.





Этнографический ландшафтный комплекс «Хутор Песочное» (Медвенский район) приглашает на мероприятие «Костёр памяти». Обращаться по телефонам: +7 (920) 737-36-92, +7 (920) 716-61-73.





В Железногорском краеведческом музее состоится открытие выставки «Сальвадор Дали. Священное послание». Выставка будет работать до 12 мая.





Любителей рыбалки ждёт захватывающий марафон: в д. Стремоуховка Льговского района в 6 часов утра начнутся соревнования на Кубок Курской области по ловле карпа, которые продлятся 72 часа и завершатся 5 мая.





2 МАЯ





2 и 3 мая в Курчатове федерация парусного спорта Курской области проведёт официальную регату «Курская весна».





3 МАЯ





Во Льгове, в Слободском логу в 10.00 откроется чемпионат по 3D стрельбе из лука (этап Всероссийского турнира по стрельбе из лука).





4 МАЯ





В 15.00 в посёлке Поныри пройдёт квест-игра «Во имя Победы».





5 МАЯ





В ФОКе посёлка Кшенский состоится традиционный турнир по дзюдо памяти воина – интернационалиста И.М. Юсупова. Начало в 11.00.





В течение мая Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы организует интерактивную игру для детей и подростков «Наука побеждать». Заявки от Экскурсионных групп принимаются по телефону +7 (47135) 2-15-32.