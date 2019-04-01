В трёх авариях в Курской области пострадали два водителя и пассажир

В Курском районе 29 апреля примерно в 6 утра возле д.№2 по ул. Елисеева х. Кислино опрокинулась «Лада Гранта». За рулём был 23-летний водитель, Он ехал по ул. Елисеева в сторону Магистрального проезда Курска. С ранением автомобилиста доставили в 4-ю горбольницу Курска.

В Глушковском районе во втором часу ночи на 121 км автодороги «Глушково-Теткино», 37-летний курянин на «ЛИФАН СОЛАНО» ехал по ул. Первомайская с. Попово-Лежачи и врезался в световую опору. Этот водитель тоже получил травмы.

И, наконец, в Курчатове около восьми вечера возле д.№10"А" по ул. Молодёжная 36-летняя автомобилистка на "Опель Астра", двигаясь по ул. Космонавтов в сторону пл. Николаева, выехала на левую, по ходу движения, обочину, где наткнулась на канализационный люк. В результате этой аварии пострадал 38-летний пассажир.



