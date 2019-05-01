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    Двое молодых курян воровали дизтопливо с большегрузов

    Вчера, 11:13
    Двое молодых курян воровали дизтопливо с большегрузов
    Сотрудники Кореневского отдела полиции поймали воришек дизельного топлива с большегрузных автомобилей. Ими оказались двое местных жителей 20 и 21 года. На их счету уже установлено 4 факта кражи. В каждом из них, парни выбирали большегрузный транспорт, оставленный на обочинах. На дело шли ночью, заранее с вечера, выбирая очередную машину. Хозяева чаще всего обнаруживали пустой бак спустя несколько дней, что осложнило работу полицейским.
    Однако правоохранители нашли злоумышленников за неделю. Все доказательства по каждому факту тоже есть. Украденное топливо куряне продавали по заниженной цене своим знакомым или случайным покупателям. А хозяева болльшегрузов, благодаря им, лишились почти 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Парни признались в содеянном. Сейчас оперативники проверяют информацию о причастности задержанных к аналогичным преступлениям.

     

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