В Курской области украли семена и удобрения на 1,5 миллиона рублей

Двое молодых селян воровали гербициды на большегрузе и продавали в соседнем регионе

В Горшечеснком районе Курской области украли гербициды на сумму более 1,5 миллиона рублей. Под подозрением двое молодых людей 27 лет. На счету злоумышленников три факта хищений удобрений и семян с территорий сельскохозяйственных организаций.Как рассказали в региональном УМВД, первая кража стала случайностью. Проезжая мимо организации, похитители заметили открыто хранящиеся семена и гербициды. Тогда селяне решили вернуться туда ночью. Один из злоумышленников повредил забор, другой проехал на большегрузе, в который они и погрузили удобрения. В тот же день украденное вывезли в соседний регион и сбыли. Спустя несколько дней молодые люди совершили еще две аналогичные кражи с территорий местных сельхозхозяйств.К тому времени полицейские установили личности злоумышленников и при попытке совершения очередной кражи их задержали с поличным. Одному из подозреваемых тогда удалось скрыться, но в течение суток его задержали в соседнем районе. Сейчас похитители удобрений арестованы.Часть похищенных гербицидов удалось изъять.Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Молодым селянам грозит до 10-ти лет лишения свободы. Следствие проверяет информацию о совершении злоумышленниками аналогичных преступлений.