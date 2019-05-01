Полигон «Прудбой» в Волгоградской области собрал лучших мастеров страны по высокоточной стрельбе

Самые меткие и профессиональные снайперы России приехали на полигон «Прудбой» в Волгоградской области, чтобы побороться за Кубок страны по высокоточной стрельбе (F-класс). Награду забрал Игорь Чернов, он был признан абсолютным чемпионом в открытом классе, второе место на соревнованиях занял Андрей Серсков.

Как сообщают «Известия», победа на Открытом первенстве России по высокоточной стрельбе (F-класс) является для снайперов своего рода проходным билетом на международные соревнования. Повышение мастерства стрелков и выбор лучших из них для участия в престижных мировых турнирах – такие задачи ставили для себя организаторы первенства.

«F-класс мы еще называем «Формулой-1» в высокоточной стрельбе. На дистанции до 914,4 метра соревнуются не только стрелки, но и их оборудование – винтовка, оптика, патрон. Для победы нужно набрать максимальное количество очков», – рассказывают о деталях соревнований организаторы.

Специалисты особенно подчёркивают важность «сработанности» стрелка и его оборудования, и обращают внимание, в частности, на то, что на прошедших соревнованиях сразу два призёра работали с винтовками отечественного производства – люксового подразделения BespokeGun «Московской оружейной компании».

Известно, что высокоточные винтовки московских оружейников уже не в первый раз оказываются вместе со своими обладателями на пьедесталах почета. Например, в прошлом году снайперская пара из Москвы выиграла золото престижных международных соревнований в Италии 2nd Extreme Skiritai Legasy Competition, отстрелявшись из оборудования, подготовленного тем же BespokeGun от МОК.